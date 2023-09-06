Ефективний переговірник. Що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова

Новим міністром оборони України став Рустем Умєров. На цій посаді він змінив Олексія Резнікова, який очолював міністерство з листопада 2021 року в уряді Дениса Шмигаля.

Докладніше про те, хто такий Рустем Умєров, - у матеріалі РБК-Україна.

Коротка біографія

Народився 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у сім'ї інженерів з Алушти Енвера та Мер'єм Умєрових. Є етнічним кримським татарином та мусульманином-сунітом.

Його сім'я у 1944 році була депортована з історичної батьківщини до Центральної Азії. З початком репатріації у 1980-1990-х Умєрови повернулися до Криму.

Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти та науки Автономної Республіки Крим. Вищу освіту здобув у Національній академії управління, яку закінчив із дипломом бакалавра за спеціальністю "економіка" та магістра за спеціальністю "фінанси".

У студентський період брав участь у різних проектах та програмах, у тому числі:

Канадсько-українська парламентська програма

Американо-українська програма лідерства

Європейський молодіжний парламент

Європейський студентський форум AEGEE

Саміт "Форум Майбутнього"

Європейська асоціація студентів-юристів

Ще одну вищу освіту здобув у Національному технічному університеті КПІ за спеціальністю "інформатика та інформаційні технології".

Одружений та виховує трьох дітей.

Кар'єра

Кар'єру Рустем Умєров розпочав у компанії lifecell, де з 2003 по 2010 роки пройшов шлях від начальника управління до начальника департаменту. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно займався інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом зі старшим братом Асланом Омєром Киримли заснував інвестиційну компанію ASTEM та благодійний фонд ASTEM Foundation.

Компанія ASTEM управляє інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури. Фонд ASTEM Foundation є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті. За цією програмою проходять навчання українські політики, юристи, соціальні підприємці, бізнесмени та громадські лідери.

На парламентських виборах у 2019 році пройшов до Верховної ради та став народним депутатом від партії "Голос". У 2022-му очолив Фонд державного майна України.

Громадська та політична діяльність

Починаючи з 1999 року, Умєров займається громадською діяльністю, спрямованою на вирішення проблем кримських татар. Ще 2007-го став співзасновником громадських організацій "Земляцтво кримських татар" та Bizim Qırım. Вони займалися соціально-культурними, політичними, економічними та інформаційними питаннями.

Після закінчення університету у 2011 році став засновником та президентом "Фонду розвитку Криму". Цим проектом займався протягом п'яти років, за цей час познайомився із правозахисником та дисидентом Мустафою Джемільовим та став його помічником.

У 2012 році виступив засновником "Кримської Міжнародної Бізнес-Асоціації" (CIBA), а його родина ініціювала реставрацію мечеті Орта-Джамі в Бахчисараї. Це пам'ятка архітектури ХVI-ХVII століть.

У 2014 році Умєров із однодумцями створив благодійний фонд Evkaf Ukraine, тоді ж профінансував створення "Фонду Культурної Спадщини". Брав активну участь у політичних процесах, представляючи інтереси кримських татар в урядових колах.

Був делегатом Курултаю кримськотатарського народу п'ятого (2007 рік) та шостого (2012 рік) скликань.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році балотувався під №18 у списках партії "Голос". Пройшов до Верховної ради України як безпартійний. Був призначений секретарем парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ініціював законопроект про скасування вільної економічної зони "Крим", в якому прописано, що Україна не постачатиме воду на окупований півострів до його звільнення.

Також лобіював закони про корінні народи та статус кримськотатарського народу. Перший був прийнятий у липні 2021 року, другий під реєстраційним номером 1205 відкликано.

Разом із Джемільовим був одним із ініціаторів будівництва 1000 квартир для внутрішньо переміщених кримських татар за підтримки Туреччини. У 2021 році було підписано та ратифіковано рамкову угоду про будівництво 500 квартир: по 200 у Миколаєві та Херсоні та ще 100 у Києві.

За часи депутатської роботи виступив співавтором близько 100 законопроектів. У тому числі про процедуру визнання особи без громадянства, яка дозволяє таким людям законно перебувати в Україні та отримати відповідні документи. Закон набрав чинності у липні 2021 року.

У серпні 2021 року отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Міжнародна діяльність

Будучи нардепом, Рустем Умєров обіймав посаду заступника постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї Ради Європи. Також був співголовам груп міжпарламентських зв'язків з Туреччиною та Саудівською Аравією, членом груп дружби міжпарламентським зв'язкам з Ізраїлем, Китаєм, Великобританією, Японією та Канадою.

Влітку 2021 року ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо порушення прав кримських татар у Криму. У січні того ж року на сесії ПАРЄ порушував проблему порушення прав з боку російських окупантів на півострові. Також порушував питання примусової вакцинації українських громадян у Криму під час пандемії COVID-19 вакциною, яка не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Після повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року увійшов до української делегації, яка провела кілька раундів переговорів. Брав участь у зустрічах у Білорусі та Стамбулі.

Деокупація Криму та Кримська платформа

У грудні 2020 року став співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" у Верховній раді. Його мета - реалізація парламентського треку в рамках єдиної державної стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

Об'єднання готує близько 20 законопроектів, які стосуються тимчасового окупованого півострова, зокрема про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України з питань Криму.

Умєров бере активну участь в обміні кримських політв'язнів та військовополонених. У 2017 році сприяв звільненню політв'язнів Ахтема Чійгоза та Ільмі Умєрова.

У березні 2020 року ініціював парламентські слухання щодо деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. У вересні того ж року увійшов до групи розробки стратегії деокупації півострова при РНБО.

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У вересні Рустем Умєров очолив Фонд державного майна. До цього після звільнення Дмитра Сенніченка фонд із лютого залишався без голови.

На цій посаді Умєров пропрацював рік та пройшов його без корупційних скандалів. Зранку 4 вересня він подав заяву про відставку. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") висловив думку про те, що як переговорник Умеров буде не менш ефективним, ніж Олексій Резніков.