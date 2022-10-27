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На звільнених територіях Донецької області облаштують пункти обігріву: подробиці

Фото: На звільнених територіях Донецької області облаштують пункти обігріву (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованій частині Донецької області облаштують п'ять пунктів обігріву та місць компактного проживання для людей, що втратили домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Генератори, обігрівачі, будматеріали - лише невеликий перелік найнеобхіднішого у щойно звільнених від окупантів містах та селах. Зараз у вцілілих будівлях шкіл, дитячих садочків, лікарень обладнуються пункти обігріву та місця компактного проживання для людей, що втратили домівки", - йдеться у повідомленні.

Очільники обласних адміністрацій Харківської, Луганської, Херсонської та Донецької областей повідомили, що потрібно декілька тисяч буржуйок та генераторів різної потужності, десятки тисяч обігрівачів та сотні тисяч електроковдр.

"Необхідні також великі об’єми будматеріалів, щоб встигнути законсервувати зруйновані будівлі. Також для поновлення дахів потрібен шифер", - додали в Мінреінтеграції.

Також було повідомлено, що жителям звільненого Святогірська та Лимана Донецької області обладнують п'ять таких пунктів, а саме в приміщенні госпіталю та школи.

Нагадаємо, що окупанти знищили понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ зайшли у Святогірськ Донецької області 12 вересня.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від російських солдатів.

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