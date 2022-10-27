RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева: подробности

Фото: На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На деоккупированной части Донецкой области обустроят пять пунктов обогрева и мест компактного проживания для людей, лишившихся дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Генераторы, обогреватели, стройматериалы - лишь небольшой перечень самого необходимого в только что освобожденных от оккупантов городах и селах. Сейчас в уцелевших зданиях школ, детских садов, больниц оборудуются пункты обогрева и места компактного проживания для людей, потерявших дома".

Руководители областных администраций Харьковской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей сообщили, что нужно несколько тысяч буржуек и генераторов разной мощности, десятки тысяч обогревателей и сотни тысяч электроодеял.

"Необходимы также большие объемы стройматериалов, чтобы успеть законсервировать разрушенные здания. Также для обновления крыш нужен шифер", - добавили в Минреинтеграции.

Также сообщалось, что жителям освобожденного Святогорска и Лимана Донецкой области оборудуют пять таких пунктов, а именно в помещении госпиталя и школы.

Напомним, что оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске.

Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в Святогорск Донецкой области 12 сентября.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине