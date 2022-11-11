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Звільнені території на півдні треба захищати та прикривати авіацією й ППО, - ЗСУ

Фото: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Звільнені українськими захисниками території півдня України необхідно захищати від можливих обстрілів російських окупантів, а для цього потрібно більше озброєння.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі".

"Ми просуваємося, наші війська йдуть вперед, відповідно, нашим військам потрібне прикриття з повітря - це авіація та прикриття ППО, у нас стає більше території, нам потрібно більше сил і засобів, щоб її захистити", - зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, український Генштаб офіційно підтвердив звільнення 12 населених пунктів у Херсонській області. До того ж, сьогодні у Міноборони Росії заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра до Херсонської області.

Окрім того, учора стало відомо, що українські захисники звільнили Снігурівку Миколаївської області та низку інших населених пунктів. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що область ще не повністю звільнена від загарбників.

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