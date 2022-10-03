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Звільнені з полону командири "Азовсталі" зустрілися з рідними: відео з Туреччини

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Туреччина, Понеділок 03 жовтня 2022 21:26
Звільнені з полону командири "Азовсталі" зустрілися з рідними: відео з Туреччини Фото: звільнені з полону командири "Азовсталі" зустрілися з рідними (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

П'ятеро українських військових командирів з "Азовсталі", яких звільнили з російського полону 21 вересня, змогли зустрітися зі своїми родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначимо, що українські захисники після звільнення з полону, мають перебувати у Туреччині до закінчення війни. Тому сім'ї воїнів приїхали у Стамбул, аби побачити своїх близьких.

Окрім цього, керівник ОП Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив п’ятьом військовим, яким присвоєно звання Героя України, ордени "Золота Зірка".

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших захисників, з яких 108 - бійці "Азова".

Окрім того, з полону звільнили також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, кого "засудили" до страти в так званій "ДНР".

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Азовсталь Турция
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