Звільнені з полону командири "Азовсталі" зустрілися з рідними: відео з Туреччини
П'ятеро українських військових командирів з "Азовсталі", яких звільнили з російського полону 21 вересня, змогли зустрітися зі своїми родинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначимо, що українські захисники після звільнення з полону, мають перебувати у Туреччині до закінчення війни. Тому сім'ї воїнів приїхали у Стамбул, аби побачити своїх близьких.
Окрім цього, керівник ОП Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив п’ятьом військовим, яким присвоєно звання Героя України, ордени "Золота Зірка".
Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших захисників, з яких 108 - бійці "Азова".
Окрім того, з полону звільнили також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, кого "засудили" до страти в так званій "ДНР".
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