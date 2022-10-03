Освобожденные из плена командиры "Азовстали" встретились с родными: видео из Турции

Пятеро украинских военных командиров из "Азовстали", которых освободили из российского плена 21 сентября, смогли встретиться со своими семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Отметим, что украинские защитники после освобождения из плена должны находиться в Турции до окончания войны. Поэтому семьи воинов приехали в Стамбул, чтобы увидеть своих близких.

Кроме этого, руководитель ОП Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил пяти военным, которым присвоено звание Героя Украины, ордена "Золотая Звезда".

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших защитников, из которых 108 - бойцы "Азова".

Кроме того, из плена освободили также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

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