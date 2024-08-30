Звідки Україна планує брати гроші на компенсацію збитків від війни: відповідь ОП

Як розповіла Мудра, механізм компенсації збитків, що були завдані російською агресією, складається з трьох компонентів:

реєстр збитків;

комісія, яка визначатиме конкретну суму до виплати;

фонд, який має наповнюватися російськими активами.

Також вона нагадала й про ухвалене в червні на рівні лідерів "Групи семи" (G7) рішення щодо виділення Україні 50-мільярдної позики, яка має забезпечуватися надприбутками від активів РФ.

За словами Мудрої, попри те, що в питанні російських активів є просування, втім, до фіналу (конфіскації усіх активів обсягом в близько 300 млрд доларів) ще далеко.

"Юридичні підстави для цього (конфіскації усіх заморожених активів, - ред.) в міжнародному праві є. Йдеться про такий інструмент, як контрзахід. Власне, його застосування було основою для ухвалення США спеціального законодавства - REPO-акту, який дозволяв конфіскувати активи РФ на користь України", - додала заступниця голови Офісу президента.

50 млрд доларів для України

У червні на саміті G7 лідери країн групи вирішили надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Цей кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, які країни Заходу заблокували після початку повномасштабної війни.

Як писали ЗМІ, тим часом на Заході стикаються із затримками в узгодженні деталей угоди. Водночас голова дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозеп Боррель заявив, що ЄС наполягатиме на виконанні зобов'язань незалежно від Сполучених Штатамів Америки (США).