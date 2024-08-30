Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП

Как рассказала Мудрая, механизм компенсации убытков, которые были нанесены российской агрессией, состоит из трех компонентов:

реестр убытков;

комиссия, которая будет определять конкретную сумму к выплате;

фонд, который должен наполняться российскими активами.

Также она напомнила и о принятом в июне на уровне лидеров "Группы семи" (G7) решении о выделении Украине 50-миллиардного займа, который должен обеспечиваться сверхприбылями от активов РФ.

По словам Мудрой, несмотря на то, что в вопросе российских активов есть продвижение, впрочем, до финала (конфискации всех активов объемом в около 300 млрд долларов) еще далеко.

"Юридические основания для этого (конфискации всех замороженных активов, - ред.) в международном праве есть. Речь идет о таком инструменте, как контрмера. Собственно, его применение было основой для принятия США специального законодательства - REPO-акта, который позволял конфисковать активы РФ в пользу Украины", - добавила заместитель главы Офиса президента.

50 млрд долларов для Украины

В июне на саммите G7 лидеры стран группы решили предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, которые страны Запада заблокировали после начала полномасштабной войны.

Как писали СМИ, в это время на Западе сталкиваются с задержками в согласовании деталей соглашения. В то же время, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет настаивать на выполнении обязательств независимо от Соединенных Штатов Америки (США).