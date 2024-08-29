Захід стикається із затримками в узгодженні кредиту Україні в 50 млрд доларів, - ЗМІ

Західні країни стикаються із затримками в узгодженні деталей угоди, яка дозволила б використовувати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Переговори йдуть повільно через побоювання США з приводу того, як довго заморожені активи залишаться під санкціями. Це пов'язано з тим, що Європейському Союзу потрібно кожні шість місяців продовжувати санкції проти Росії, і для цього необхідна згода всіх 27 країн ЄС. Ситуацію ускладнює те, що Угорщина може накласти вето. США хочуть більш довгострокових гарантій і пропонують продовжувати санкції ЄС на 12 місяців або довше, щоб забезпечити стабільність заморожування активів, повідомили джерела, знайомі з питанням.