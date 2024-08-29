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Захід стикається із затримками в узгодженні кредиту Україні в 50 млрд доларів, - ЗМІ

Четвер 29 серпня 2024 11:18
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Захід стикається із затримками в узгодженні кредиту Україні в 50 млрд доларів, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Західні країни стикаються із затримками в узгодженні деталей угоди, яка дозволила б використовувати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Переговори йдуть повільно через побоювання США з приводу того, як довго заморожені активи залишаться під санкціями. Це пов'язано з тим, що Європейському Союзу потрібно кожні шість місяців продовжувати санкції проти Росії, і для цього необхідна згода всіх 27 країн ЄС.

Ситуацію ускладнює те, що Угорщина може накласти вето.

США хочуть більш довгострокових гарантій і пропонують продовжувати санкції ЄС на 12 місяців або довше, щоб забезпечити стабільність заморожування активів, повідомили джерела, знайомі з питанням.

50 млрд доларів для України

У червні на саміті G7 лідери країн групи вирішили надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Цей кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, які країни Заходу заблокували після початку повномасштабної війни.

Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з тим, скільки кожна з країн G7 внесе в загальний фонд.

Питання про кредит для України стало головною темою переговорів міністрів G7 на зустрічі у кулуарах саміту "Великої двадцятки" у Бразилії.

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