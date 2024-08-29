ЄС просуватиме план допомоги Україні за рахунок російських активів незалежно від США

Європейський Союз наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів незалежно від питань, порушених США.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну незалежно від рішень у Вашингтоні. Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз", - заявив Боррель журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, коли його запитали про позицію США.

Угода "Великої сімки" про використання доходів від заморожених активів зіткнулася із затримками, оскільки Вашингтон шукає надійніших гарантій того, що ЄС зможе продовжувати санкції, незважаючи на протидію Угорщини.

США хочуть переконатися, що план, спрямований на отримання Києвом кредитів на суму 50 млрд доларів, буде реалізований, перш ніж його схвалить Конгрес.

План G7, ухвалений на саміті у червні, передбачав надходження коштів до кінця року. Міністрам ЄС у Брюсселі буде представлено два варіанти заморожування активів Кремля на тривалий період у спробі заспокоїти США, повідомляло агентство Bloomberg.

Зустріч у Брюсселі

Предметом обговорень на зустрічі міністрів у Брюсселі стане потенційне зняття обмежень ударів західною зброєю на територію Росії. Деякі держави-члени, як і раніше, не хочуть послаблювати правила, посилаючись на загрозу ескалації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який є присутнім на зустрічі, висловив розчарування з приводу затримок постачання військової техніки, закликавши держави-члени відправити обіцяні ними системи ППО. Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни, що постраждала від війни, в міру наближення зими.

Кулеба заявив, що запевнить союзників, що у разі отримання такого дозволу Україна завдаватиме ударів лише з військових цілей і зосередиться на обмеженні можливостей Росії щодо завдання ударів.

"Нам потрібні сміливі рішення від наших союзників, і якщо ви не здатні ухвалити ці рішення, не звинувачуйте в цьому Україну, звинувачуйте в цьому себе", - заявив Кулеба журналістам у Брюсселі.

Боррель також заявив, що шукає спосіб обійти протидію Угорщині виділенню Україні ще 6 млрд євро допомоги, що раніше обговорювалося державами-членами.