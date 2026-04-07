Звичайний смартфон "навчили" перевіряти якість води: усього 60 секунд і ніяких реагентів

Цифровий лаборант у кишені

Нова технологія базується на виявленні уробіліну - сполуки, яка потрапляє у водойми разом із відходами життєдіяльності людей або тварин. Її наявність є прямим сигналом того, що джерело води небезпечне для вживання.

Як проходить процес перевірки:

користувач наносить одну краплю води на спеціальну тест-смужку;

смужка випромінює світло при контакті з молекулами забруднювача;

камера смартфона фіксує це світіння і видає результат.

Для аналізу використовується компактний модуль, надрукований на 3D-принтері, що кріпиться до телефона. Смартфон одночасно живить джерело світла та аналізує отримане зображення у режимі реального часу.

Камера смартфона вимірює світіння тестової смужки у портативному пристрої (фото: BAM)

Переваги над лабораторними методами

Традиційна перевірка води у лабораторіях може тривати від кількох годин до цілої доби. У випадках повеней або аварій на інфраструктурі така затримка збільшує ризик масових отруєнь.

Німецька розробка вирішує цю проблему, оскільки:

Не потребує реактивів : система працює без додаткових хімікатів.

: пристрій фіксує навіть дуже низькі концентрації токсинів.

Наявна повна автономість: тест можна проводити у польових умовах без навченого персоналу.

Під час випробувань у Берліні пристрій успішно перевірив воду з річок та очисних споруд. Навіть у складних природних умовах, де у воді знаходиться багато сторонніх домішок, смартфон точно розпізнав небезпечні сполуки.

Перспективи нової розробки

Окрім швидкості, система дозволяє миттєво зберігати результати та ділитися ними через інтернет. На думку науковців, це допоможе рятувальним службам оперативно створювати карти забруднень у зонах лиха.

У планах науковців - і надалі розвивати платформу, щоб у майбутньому смартфон міг виявляти й інші небезпечні біомаркери у довкіллі.