Звичайний смартфон "навчили" перевіряти якість води: усього 60 секунд і ніяких реагентів

Дослідники з Німеччини розробили портативний інструмент, що визначає забруднення води менше ніж за хвилину. Система працює у парі зі смартфоном і дозволяє миттєво виявити небезпечні речовини.
Нова технологія базується на виявленні уробіліну - сполуки, яка потрапляє у водойми разом із відходами життєдіяльності людей або тварин. Її наявність є прямим сигналом того, що джерело води небезпечне для вживання.
Як проходить процес перевірки:
Для аналізу використовується компактний модуль, надрукований на 3D-принтері, що кріпиться до телефона. Смартфон одночасно живить джерело світла та аналізує отримане зображення у режимі реального часу.
Традиційна перевірка води у лабораторіях може тривати від кількох годин до цілої доби. У випадках повеней або аварій на інфраструктурі така затримка збільшує ризик масових отруєнь.
Німецька розробка вирішує цю проблему, оскільки:
Під час випробувань у Берліні пристрій успішно перевірив воду з річок та очисних споруд. Навіть у складних природних умовах, де у воді знаходиться багато сторонніх домішок, смартфон точно розпізнав небезпечні сполуки.
Окрім швидкості, система дозволяє миттєво зберігати результати та ділитися ними через інтернет. На думку науковців, це допоможе рятувальним службам оперативно створювати карти забруднень у зонах лиха.
У планах науковців - і надалі розвивати платформу, щоб у майбутньому смартфон міг виявляти й інші небезпечні біомаркери у довкіллі.