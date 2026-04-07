Обычный смартфон "научили" проверять качество воды: всего 60 секунд и никаких реагентов

Исследователи из Германии разработали портативный инструмент, определяющий загрязнение воды менее чем за минуту. Система работает в паре со смартфоном и позволяет мгновенно обнаружить опасные вещества.
Новая технология базируется на выявлении уробилина - соединения, которое попадает в водоемы вместе с отходами жизнедеятельности людей или животных. Его наличие является прямым сигналом того, что источник воды опасен для употребления.
Как проходит процесс проверки:
Для анализа используется компактный модуль, напечатанный на 3D-принтере, который крепится к телефону. Смартфон одновременно питает источник света и анализирует полученное изображение в режиме реального времени.
Традиционная проверка воды в лабораториях может длиться от нескольких часов до целых суток. В случаях наводнений или аварий на инфраструктуре такая задержка увеличивает риск массовых отравлений.
Немецкая разработка решает эту проблему, поскольку:
Во время испытаний в Берлине устройство успешно проверило воду из рек и очистных сооружений. Даже в сложных природных условиях, где в воде находится много посторонних примесей, смартфон точно распознал опасные соединения.
Кроме скорости, система позволяет мгновенно сохранять результаты и делиться ими через интернет. По мнению ученых, это поможет спасательным службам оперативно создавать карты загрязнений в зонах бедствия.
В планах ученых - и в дальнейшем развивать платформу, чтобы в будущем смартфон мог выявлять и другие опасные биомаркеры в окружающей среде.