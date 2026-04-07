Обычный смартфон "научили" проверять качество воды: всего 60 секунд и никаких реагентов

Цифровой лаборант в кармане

Новая технология базируется на выявлении уробилина - соединения, которое попадает в водоемы вместе с отходами жизнедеятельности людей или животных. Его наличие является прямым сигналом того, что источник воды опасен для употребления.

Как проходит процесс проверки:

пользователь наносит одну каплю воды на специальную тест-полоску;

полоска излучает свет при контакте с молекулами загрязнителя;

камера смартфона фиксирует это свечение и выдает результат.

Для анализа используется компактный модуль, напечатанный на 3D-принтере, который крепится к телефону. Смартфон одновременно питает источник света и анализирует полученное изображение в режиме реального времени.

Камера смартфона измеряет свечение тестовой полоски в портативном устройстве (фото: BAM)

Преимущества над лабораторными методами

Традиционная проверка воды в лабораториях может длиться от нескольких часов до целых суток. В случаях наводнений или аварий на инфраструктуре такая задержка увеличивает риск массовых отравлений.

Немецкая разработка решает эту проблему, поскольку:

Не требует реактивов : система работает без дополнительных химикатов.

: система работает без дополнительных химикатов. Имеет высокую чувствительность : устройство фиксирует даже очень низкие концентрации токсинов.

: устройство фиксирует даже очень низкие концентрации токсинов. Имеется полная автономия: тест можно проводить в полевых условиях без обученного персонала.

Во время испытаний в Берлине устройство успешно проверило воду из рек и очистных сооружений. Даже в сложных природных условиях, где в воде находится много посторонних примесей, смартфон точно распознал опасные соединения.

Преимущества и перспективы

Кроме скорости, система позволяет мгновенно сохранять результаты и делиться ими через интернет. По мнению ученых, это поможет спасательным службам оперативно создавать карты загрязнений в зонах бедствия.

В планах ученых - и в дальнейшем развивать платформу, чтобы в будущем смартфон мог выявлять и другие опасные биомаркеры в окружающей среде.