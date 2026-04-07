Обычный смартфон "научили" проверять качество воды: всего 60 секунд и никаких реагентов

14:19 07.04.2026 Вт
2 мин
Теперь проверить безопасность воды можно с помощью одной капли и гаджета, который есть у всех
aimg Ольга Завада
Ваш смартфон сможет мгновенно обнаруживать токсины в воде (фото: Getty Images)

Исследователи из Германии разработали портативный инструмент, определяющий загрязнение воды менее чем за минуту. Система работает в паре со смартфоном и позволяет мгновенно обнаружить опасные вещества.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на материал Interesting Engineering.

Цифровой лаборант в кармане

Новая технология базируется на выявлении уробилина - соединения, которое попадает в водоемы вместе с отходами жизнедеятельности людей или животных. Его наличие является прямым сигналом того, что источник воды опасен для употребления.

Как проходит процесс проверки:

  • пользователь наносит одну каплю воды на специальную тест-полоску;
  • полоска излучает свет при контакте с молекулами загрязнителя;
  • камера смартфона фиксирует это свечение и выдает результат.

Для анализа используется компактный модуль, напечатанный на 3D-принтере, который крепится к телефону. Смартфон одновременно питает источник света и анализирует полученное изображение в режиме реального времени.

Камера смартфона измеряет свечение тестовой полоски в портативном устройстве (фото: BAM)

Преимущества над лабораторными методами

Традиционная проверка воды в лабораториях может длиться от нескольких часов до целых суток. В случаях наводнений или аварий на инфраструктуре такая задержка увеличивает риск массовых отравлений.

Немецкая разработка решает эту проблему, поскольку:

  • Не требует реактивов: система работает без дополнительных химикатов.
  • Имеет высокую чувствительность: устройство фиксирует даже очень низкие концентрации токсинов.
  • Имеется полная автономия: тест можно проводить в полевых условиях без обученного персонала.

Во время испытаний в Берлине устройство успешно проверило воду из рек и очистных сооружений. Даже в сложных природных условиях, где в воде находится много посторонних примесей, смартфон точно распознал опасные соединения.

Преимущества и перспективы

Кроме скорости, система позволяет мгновенно сохранять результаты и делиться ими через интернет. По мнению ученых, это поможет спасательным службам оперативно создавать карты загрязнений в зонах бедствия.

В планах ученых - и в дальнейшем развивать платформу, чтобы в будущем смартфон мог выявлять и другие опасные биомаркеры в окружающей среде.

