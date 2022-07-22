Звездочка "Динамо" начал тренироваться со середняком чемпионата Франции

19-летний сенегалец, у которого контракт с "Динамо" до 31 декабря 2026-го, появился в лагере "пиратов". Если юниор сможет себя зарекомендовать, то останется в составе французского середняка.

"Игрок на просмотре. Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Самба Диалло принимает участие в тренировках с общей группой", – говорится в сообщении.

Ранее африканец отказался возвращаться в лагерь "бело-синих" из-за войны в Украине. ФИФА предоставила футболистам специальное разрешение на приостановление сотрудничества с украинскими и российскими командами.

В сезоне 2021/22 Самба Диалло выступал за "Динамо" U-19 в Чемпионате юношеских команд. В его активе 15 матчей, в которых сенегалец забил 13 мячей. Еще 8 матчей (5 голов) Диалло провел в Юношеской лиге УЕФА.