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Звездочка "Динамо" начал тренироваться со середняком чемпионата Франции

Фото: Самба Диалло не хотел возвращаться в Украину (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Перспективный вингер Самба Диалло пытается закрепиться в составе французского Бреста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

19-летний сенегалец, у которого контракт с "Динамо" до 31 декабря 2026-го, появился в лагере "пиратов". Если юниор сможет себя зарекомендовать, то останется в составе французского середняка.

"Игрок на просмотре. Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Самба Диалло принимает участие в тренировках с общей группой", – говорится в сообщении.

Ранее африканец отказался возвращаться в лагерь "бело-синих" из-за войны в Украине. ФИФА предоставила футболистам специальное разрешение на приостановление сотрудничества с украинскими и российскими командами.

В сезоне 2021/22 Самба Диалло выступал за "Динамо" U-19 в Чемпионате юношеских команд. В его активе 15 матчей, в которых сенегалец забил 13 мячей. Еще 8 матчей (5 голов) Диалло провел в Юношеской лиге УЕФА.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Напомним, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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