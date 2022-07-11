Первый военный. Предварительный гид по сезону 2022/23 украинской Премьер-лиги

Начнется ли футбольный сезон 2022/23: Да, начнется.

Сколько команд будет играть в Премьер-лиге: 16 клубов.

Какой формат турнира в УПЛ: 2 круга без дополнительных условий.

В каких регионах будут играть матчи: Киев и 3 области.

Будут ли проводить матчи за пределами Украины: Да, частично.

"Динамо" будет играть матчи в Киеве (фото: fcdynamo.com)

Водоворот турбулентности, закрутивший всю Украину с момента полномасштабного вторжения РФ, "накрыл" и отечественный спорт. Функционеры неделями ломают голову над тем, как организовать проведение соревнований в условиях войны.

Футбольные люди, очевидно, в этом вопросе продвинулись наиболее далеко. Однако, открытых вопросов, всех этих "но" и "если" остается и возникает заново так много, что рядовой болельщик не успевает проследить за ситуацией.

На уровне Украинской ассоциации футбола старт нового сезона запланирован на последнюю декаду августа. Скорее всего, 1-й тур Премьер-лиги начнется 20 августа. Президент УАФ Андрей Павелко уже озвучил публично регионы, где наметили начинать чемпионат. Матчи УПЛ, по крайней мере, в начале сезона, будут играть в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Закарпатской областях. Тернопольская – под вопросом.

"Арена Львов" может стать домом для нескольких команд (фото: facebook.com/ArenaLviv)

Ориентируясь на это, занимаются планировкой и клубы. На старт выйдут 16 команд. Вместо временно исчезнувших с футбольной карты Украины черниговской "Десны" и "Мариуполя" в УПЛ поднялись "Металлист" и "Кривбасс". Но отдельные клубы настаивают на том, чтобы играть дома. Тот же "Верес" собрался достроить стадион в Ровно, а "Ворскла" якобы будет просить областное руководство о разрешении для Полтавы.

Часть матчей состоится за пределами Украины. Однако там будут играть только представители в еврокубках – "Шахтер", "Динамо", СК "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла". Но ездить за границу другим не суждено. Календарь составят так, чтобы на чужбине еврокубковые бойцы играли друг с другом. Более того, как только команда вылетит из Европы, сразу начнет играть только в Украине.

На начальном этапе подготовки нового сезона всерьез рассматривали разделение чемпионата на группы по географическому принципу. Но этот проект был отклонен. Однако подгруппы на самом деле будут негласными. Команды, которые будут базироваться в Киевской области, прежде всего сыграют между собой. Те, кто на западе Украины и участники еврокубков – между собой.

Легионеров в сезоне 2022/23 будет немного. "Шахтер", по всей видимости, простится со всеми бразильцами и израильтянином Соломоном. Буркиниец Траоре может начать с "горняками", поскольку после тяжелой травмы трудоустроиться где-нибудь форварду будет трудно.

"Шахтер" максимально "украинизируется" (фото: shakhtar.com)

Тем временем в составе "Динамо" на тренировочном сборе в Швейцарии появились поляк Кендзера и словенец Вербич. За "Днепр-1" могут продолжить выступления Бузанелло, Ди Франко, Джурасек и легионеры "Металлиста". Тем временем в "Черноморце" появился бесстрашный канадец Джеймс. Есть свои герои-легионеры и у "Руха", и у "Миная".

Качественные иностранцы не будут ехать в УПЛ по соображениям безопасности. Да, исполнительный директор лиги Евгений Дикий анонсировал порядок проведения матчей с перечнем мер безопасности – планом действий по эвакуации футболистов и других официальных лиц во время воздушной тревоги. Но сейчас он все еще согласовывается с властью, военными администрациями и полицией...

Сомнительно, что грядущий сезон Премьер-лиги станет зрелищем, которое будет радовать глаз эстетов. Но цель его проведения в условиях войны совсем другая. Футбольный чемпионат станет символом – несгибаемости, жажды жизни и будущего возрождения Украины. В частности, и спортивного.