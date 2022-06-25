Бриллиант "Динамо" воспользовался разрешением ФИФА на приостановление контракта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Циганик LIVE .

По данным журналиста Игоря Цыганыка, сенегалец отказался возвращаться в лагерь "бело-синих" из-за войны в Украине. ФИФА предоставила футболистам специальное разрешение на приостановление сотрудничества с украинскими и российскими командами.

В данный момент Диалло не хочет возвращаться в Украину. Однако он будет обязан это сделать, когда футбольные функционеры отменят трансферные преимущества для исполнителей из УПЛ. В прошлом году вингер заключил 5-летний контракт с "Динамо".

Кроме того, Цыганык опроверг информацию об интересе европейских топ-клубов к Диалло. Ранее ряд "желтых" изданий приписывал "Манчестер Сити" и "Баварии" заинтересованность в подписании 19-летнего африканца.

На этой неделе "Динамо" анонсировало спарринг с "Лионом" двумя составами. Контрольный поединок состоится в рамках подготовки "бело-синих" к новому сезону на сборах в Швейцарии.