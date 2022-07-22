Зірочка "Динамо" почав тренуватися із середняком чемпіонату Франції

19-річний сенегалець, який має контракт із "Динамо" до 31 грудня 2026-го, з'явився у таборі "піратів". Якщо юніор зуміє себе зарекомендувати, то залишиться у складі французького середняка.

"Гравець на перегляді. Атакувальний півзахисник київського "Динамо" Самба Діалло бере участь у тренуваннях із загальною групою", – ідеться в повідомленні.

Раніше африканець відмовився повертатися до табору "біло-синіх" через війну в Україні. ФІФА надала футболістам спеціальний дозвіл на призупинення співпраці з українськими та російськими командами.

У сезоні 2021/22 Самба Діалло виступав за "Динамо" U-19 в Чемпіонаті юнацьких команд. У його активі 15 матчів, у яких сенегалець забив 13 м'ячів. Ще 8 поєдинків (5 голів) Діалло провів у Юнацькій лізі УЄФА.