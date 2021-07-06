ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пиратский сайт будет выплачивать долг "Nintendo" в течение 3000 лет

Новина українською →
Япония, Вторник 06 июля 2021 17:58
Пиратский сайт будет выплачивать долг "Nintendo" в течение 3000 лет Фото: логотип компании Nintendo (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Японская компания Nintendo выиграла иск против пиратского сайта ROM-файлов. Суд обязал владельца сайта "RomUniverse" Мэттью Стормана выплатить создателям видеоигр 2,1 миллиона долларов за нанесенный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kotaku.

Стоит отметить, что пиратский сайт "RomUniverse" специализировался на распространении нелегальных версий игр для консолей компании Nintendo.

Несмотря на то, что корпорации удалось выиграть дело, однако история далека от финала. Суд разрешил Мэттью Сторману выплачивать по 50 долларов ежемесячно в течение следующих 3000 лет. Как оказалось позже, ответчик пропустил выплату первого месяца.

Японская компания, со своей стороны, убеждена в том, что приговор владельцу пиратского сайта - слишком мягкий и требует, чтобы Сторманк сразу выплатил 2,1 миллиона долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Nintendo Суд долг пиратство
NEWS
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине