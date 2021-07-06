Пиратский сайт будет выплачивать долг "Nintendo" в течение 3000 лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kotaku .

Стоит отметить, что пиратский сайт "RomUniverse" специализировался на распространении нелегальных версий игр для консолей компании Nintendo.

Несмотря на то, что корпорации удалось выиграть дело, однако история далека от финала. Суд разрешил Мэттью Сторману выплачивать по 50 долларов ежемесячно в течение следующих 3000 лет. Как оказалось позже, ответчик пропустил выплату первого месяца.

Японская компания, со своей стороны, убеждена в том, что приговор владельцу пиратского сайта - слишком мягкий и требует, чтобы Сторманк сразу выплатил 2,1 миллиона долларов.