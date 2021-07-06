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Nintendo представила новую модель консоли Switch с OLED-экраном

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Вторник 06 июля 2021 18:50
Nintendo представила новую модель консоли Switch с OLED-экраном Фото: Nintendo представила новую модель консоли Switch с OLED-экраном (nintendo.com)
Автор: РБК-Украина

Компания Nintendo представила обновленную модель консоли Switch с 7-дюймовым OLED-экраном и увеличенным объемом встроенной памяти. Приставка поступит в продажу 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nintendo.

Новая версия будет поддерживать аксессуары, вышедшие ранее, в том числе Joy-Con и док-станции.

Консоль также получит улучшенную звуковую систему, 64 ГБ памяти, LAN-порт и удобную широкую подставку с несколькими уровнями настройки.

Фото: Nintendo представила новую модель консоли Switch с OLED-экраном (nintendo.com)

Игровая приставка будет доступна в двух цветах: белый и красно-синий.

Разрешение новой версии Nintendo Switch в портативном режиме останется прежним - 1280х720, а в ТВ-режиме составит 1080p.

Цена нового Nintendo Switch составит 350 долларов.

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