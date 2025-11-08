Зведення Генштабу ЗСУ 7 листопада: понад 170 боїв і тисячі атак дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

До вечора 7 листопада російські війська здійснили 55 авіаударів і застосували 115 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано використання понад 3 тисяч дронів-камікадзе та майже 4 тисяч артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах.

На Північно-Слободжанському та Курському напрямках захисники України відбили чотири штурми, три з яких тривають. Ворог також провів шість авіаударів і 99 обстрілів, включно з чотирма з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слободжанському напрямку зафіксовано дев'ять атак у районах Вовчанська, Кам'янки та Дворічанського. Два зіткнення залишаються незавершеними.

На Куп'янському напрямку українські підрозділи зупинили шість атак біля Куп'янська, Піщаного та Андріївки, ще два бої тривають.

На Лиманській ділянці сили оборони припинили сім спроб противника прорватися в районах Колодязів, Торського і Зарічного.

На Слов'янському напрямку українські бійці відбили 14 атак біля Ямполя, Дронівки, Григорівки та Званівки.

У районі Краматорська зафіксовано чотири безуспішні спроби штурму біля Миньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу Плещіївки, Софіївки та Іллінівки, одне зіткнення все ще триває.

Найбільш напружена обстановка зберігається на Покровському напрямку - від початку доби зафіксовано 59 спроб штурму. Українські сили стримали натиск біля населених пунктів Шахове, Федорівка, Гродівка, Покровськ та інших.

Втрати противника, за попередніми даними, склали близько 110 осіб, з них половина - безповоротні. Також знищено реактивну систему залпового вогню, автомобіль, вісім одиниць спецтехніки та 15 безпілотників.

На Олександрівському напрямку захисники України припинили 14 атак біля Вербового, Павлівки та Новомиколаївки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворог не проводив, проте завдав кілька авіаударів по районах Яблучного, Червоного та Преображенки.

На Придніпровському напрямку сили оборони відбили дві атаки біля Антонівського мосту.