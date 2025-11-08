ua en ru
Сводка Генштаба ВСУ 7 ноября: более 170 боев и тысячи атак дронов

Украина, Суббота 08 ноября 2025 00:10
Сводка Генштаба ВСУ 7 ноября: более 170 боев и тысячи атак дронов Фото: украинский военный (facebook.com 831 бригада тактичної авіації1)
Автор: Никончук Анастасия

В течение суток 7 ноября произошло более 170 боевых столкновений, а интенсивность авиаударов и обстрелов остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

К вечеру 7 ноября российские войска совершили 55 авиаударов и применили 115 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано использование более 3 тысяч дронов-камикадзе и почти 4 тысяч артиллерийских и минометных обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.

На Северо-Слободжанском и Курском направлениях защитники Украины отбили четыре штурма, три из которых продолжаются. Враг также провел шесть авиаударов и 99 обстрелов, включая четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слободжанском направлении зафиксировано девять атак в районах Вовчанска, Каменки и Двуречанского. Два столкновения остаются незавершёнными.

На Купянском направлении украинские подразделения остановили шесть атак возле Купянска, Песчаного и Андреевки, еще два боя продолжаются.

На Лиманском участке силы обороны пресекли семь попыток противника прорваться в районах Колодязей, Торского и Заречного.

На Славянском направлении украинские бойцы отразили 14 атак у Ямполя, Дроновки, Григоровки и Звановки.

В районе Краматорска зафиксированы четыре безуспешные попытки штурма возле Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг предпринял 18 атак вблизи Плещиевки, Софиевки и Ильиновки, одно столкновение все еще продолжается.

Самая напряженная обстановка сохраняется на Покровском направлении — с начала суток зафиксировано 59 попыток штурма. Украинские силы сдержали натиск у населённых пунктов Шаховое, Федоровка, Гродовка, Покровск и других.

Потери противника, по предварительным данным, составили около 110 человек, из них половина — безвозвратные. Также уничтожены реактивная система залпового огня, автомобиль, восемь единиц спецтехники и 15 беспилотников.

На Александровском направлении защитники Украины пресекли 14 атак у Вербового, Павловки и Новониколаевки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий враг не проводил, однако нанес несколько авиаударов по районам Яблукового, Червоного и Преображенки.

На Приднепровском направлении силы обороны отразили две атаки у Антоновского моста.

Напоминаем, что вечером 7 ноября воздушная тревога охватила восточные, северные, южные и центральные регионы Украины. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях зафиксирована ракетная угроза — через территорию Херсонщины в направлении Николаевской области движется крылатая ракета типа "Калибр".

Отметим, что Пентагон намерен укрепить армию, учитывая опыт войны в Украине, и в ближайшие годы планирует закупить свыше миллиона беспилотников для нужд вооружённых сил США.

