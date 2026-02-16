"Звалюйте в Росію!": Зеленський емоційно звернувся до родичів російських посадовців на Заході

Президент України Володимир Зеленський закликав родичів російських посадовців повертатись з країн Європи до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Читайте також: Україна ввела санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту РФ: деталі
"Повні санкції – значить повні. Президент (США Дональд – ред.) Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти "Лукойла" й "Роснєфті". Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців", - заявив Зеленський.
За його словами, європейці зробили багато. Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, чиновників та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах.
"Звалюйте в Росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому", - підкреслив президент України.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що вже підписав нове санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.
Першими санкціями проти РФ у 2026 році стали масштабні обмеження проти росіян та їхніх поплічників. Відповідний указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Росії, Зеленський підписав 4 січня.