"Сваливайте в РФ!": Зеленский обратился к родственникам российских чиновников на Западе

"Полные санкции - значит полные. Президент (США Дональд - ред.) Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - заявил Зеленский.

По его словам, европейцы сделали много. Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, чиновников и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих доходов обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах.

"Сваливайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой", - подчеркнул президент Украины.