"Сваливайте в РФ!": Зеленский обратился к родственникам российских чиновников на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал родственников российских чиновников возвращаться из стран Европы в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Полные санкции - значит полные. Президент (США Дональд - ред.) Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - заявил Зеленский.
По его словам, европейцы сделали много. Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, чиновников и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих доходов обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах.
"Сваливайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что уже подписал новое санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.
Первыми санкциями против РФ в 2026 году стали масштабные ограничения против россиян и их приспешников. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России, Зеленский подписал 4 января.