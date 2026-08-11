Зв’язок понад 10 годин без світла? Які зміни готують для "Київстар", Vodafone та lifecell

Головне: Посилення вимог до зв'язку: У Мінцифри можуть змінити умови для мобільних операторів щодо роботи мереж під час відключень світла.

У Мінцифри можуть змінити умови для мобільних операторів щодо роботи мереж під час відключень світла. Кого це стосується: Нові правила розробляють для найбільших операторів України.

Нові правила розробляють для найбільших операторів України. Підготовка до зими: Рішення ухвалюють у рамках підготовки цифрової інфраструктури країни до можливих тривалих блекаутів під час зимового періоду.

Рішення ухвалюють у рамках підготовки цифрової інфраструктури країни до можливих тривалих блекаутів під час зимового періоду. Енергонезалежний інтернет: Мінцифри також стимулює перехід на домашній інтернет за технологією xPON та готує карту покриття таких мереж.

Мінцифри також стимулює перехід на домашній інтернет за технологією xPON та готує карту покриття таких мереж. Позиція Мінцифри: наразі оператори можуть забезпечити роботу без світла до 8 годин, вимоги можуть підвищити, але після консультації з операторами.

Скільки має працювати зв'язок зараз

Наразі діє вимога, за якою мобільний зв'язок під час блекаутів має працювати понад 10 годин. Вона стосується найбільших операторів - "Київстар", Vodafone та lifecell.

За словами Ферчук, у наступній постанові планують збільшити цей ліміт. Конкретну тривалість роботи мережі під час відключень у Мінцифри обіцяють повідомити після ухвалення документа.

Підготовка мобільних мереж до роботи в умовах тривалих відключень є одним із пріоритетних напрямків роботи міністерства на тлі очікувань складної зими.

Оновлено.

У Ферчук уточнили, що наразі 92% базових станцій мобільного зв’язку можуть працювати без електропостачання до 8 годин.

"З огляду на прогнозований складний осінньо-зимовий період, ми потенційно розглядаємо можливість підвищення вимог до резервного живлення базових станцій. Водночас перед ухваленням такого рішення проведемо додаткові консультації з мобільними операторами, щоб оцінити їхню готовність та можливості забезпечити відповідний рівень автономності", - зазначають у Мінцифри.

Операторам доведеться більше інвестувати

Посилення вимог означатиме додаткові витрати для мобільних операторів, оскільки для тривалішої автономної роботи базових станцій необхідні додаткові акумулятори, генератори та інше обладнання.

Водночас у Мінцифри вважають, що самі оператори зацікавлені у стабільності мереж.

"Якщо не буде зв'язку, то в них не буде абонентів і надходжень", - зазначила Ферчук.

Енергонезалежний інтернет

Мінцифри також працює над збільшенням кількості користувачів домашнього інтернету на базі технології xPON, яка дозволяє забезпечувати роботу мережі під час відключень електроенергії за наявності резервного живлення.

За даними міністерства, наразі 53% споживачів інтернету в Україні використовують xPON. Відомство планує створити спеціальну карту, на якій користувачі зможуть перевірити, де доступні такі мережі.