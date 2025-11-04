Зв’язок під час блекаутів та швидкий інтернет: Рада ухвалила важливий закон

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на пресслужбу парламенту, Мінцифри та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
Головна мета - підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.
Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету - це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.
Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.
"Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни - у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За ухвалення законопроєкту проголосували 263 народні депутати.
Як пояснили у Мінцифри, мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а українці самі перевіряти його якість.
"Сподіваємося, законопроєкт вже незабаром підпише Президент. Працюємо над тим, щоб кожен українець мав якісний зв’язок та інтернет, навіть у найвіддаленіших куточках країни", - додали у міністерстві.
Раніше ми писали, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку Starlink. Обмін повідомленнями буде запущено до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.