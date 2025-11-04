Связь во время блэкаутов и быстрый интернет: Рада приняла важный закон

Главная цель - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны.

Документ ужесточает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета - это официальный показатель, по которому будут контролировать работу операторов.

Также закон устраняет юридические пробелы, которые мешали эффективно проверять выполнение лицензионных условий.

"Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны - в городах, селах и даже когда вы в дороге. Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За принятие законопроекта проголосовали 263 народных депутата.

Как пояснили в Минцифры, мобильный интернет станет лучше и быстрее, а украинцы сами будут проверять его качество.

Что изменится?

Скорость интернета станет обязательным показателем качества связи. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.

Украинцы самостоятельно смогут проверять качество мобильного интернета через смартфоны. Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору сферы НКЭК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета сообщим позже.

Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет отменен. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Украинцы смогут в дальнейшем пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

"Надеемся, законопроект уже вскоре подпишет Президент. Работаем над тем, чтобы каждый украинец имел качественную связь и интернет, даже в самых отдаленных уголках страны", - добавили в министерстве.