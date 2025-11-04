Связь во время блэкаутов и быстрый интернет: Рада приняла важный закон

Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №12094, который обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента, Минцифры и министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Главная цель - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны.
Документ ужесточает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета - это официальный показатель, по которому будут контролировать работу операторов.
Также закон устраняет юридические пробелы, которые мешали эффективно проверять выполнение лицензионных условий.
"Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны - в городах, селах и даже когда вы в дороге. Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За принятие законопроекта проголосовали 263 народных депутата.
Как пояснили в Минцифры, мобильный интернет станет лучше и быстрее, а украинцы сами будут проверять его качество.
"Надеемся, законопроект уже вскоре подпишет Президент. Работаем над тем, чтобы каждый украинец имел качественную связь и интернет, даже в самых отдаленных уголках страны", - добавили в министерстве.
