У Херсоні запрацювали пункти обігріву

У звільненому Херсоні сьогодні, 18 листопада, запрацювали мобільні пункти обігріву, які назвали "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

Це спеціально обладнані намети, в яких можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон та скористатися точкою доступу до інтернету.

Проект реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області.

"Це дуже важливо, адже у місті досі немає світла. Найголовніше – відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - зазначив Тимошенко.