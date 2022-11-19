У Чорнобаївці та частині Херсона відновили мобільний зв'язок Vodafone

У Чорнобаївці (Херсонська область) та Дніпровському районі Херсона фахівці відновили мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Тепер абоненти можуть користуватися послугами мобільного оператора - голосовим зв'язком та інтернетом", - додав Янушевич.

За його словами, у Чорнобаївці та Дніпровському районі Херсона знову працюють базові станції.

Нагадаємо, про часткове відновлення роботи Vodafone у Херсоні стало відомо ще 13 листопада.

Також ми писали, що в Україні сьогодні, 19 листопада, розпочинається добровільна евакуація із звільнених від окупантів районів на півдні країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.