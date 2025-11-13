Зв'язок і мобільний інтернет працюватимуть краще під час блекаутів: що вирішив уряд

Український уряд створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Мінцифри.
"Координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів", - йдеться у дописі.
У міністерстві додали, що головним завданням штабу є попередження та реагування на ризики, щоб мережі працювали навіть під час блекаутів.
Виконання завдань забезпечуватимуть чіткі правила взаємодії:
Крім того, координаційний штаб буде аналізувати ситуацію і подавати рекомендації безпосередньо Кабміну.
Очолить штаб перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До його складу увійшли представники мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell, заступник голови Міненерго і голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП).
Крім того, до команди увійшли представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполіції, ГУР, ДСНС, а також керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК).
Нагадаємо, українцям та бізнесу платитимуть гроші за те, що вони будуть заживлювати базові станції операторів своїми генераторами.
Наприклад, громадяни, які мають генератор потужністю від 7,2 кВт, можуть підключити його до мобільної станції та отримати орієнтовно від 110 до 140 гривень за годину.