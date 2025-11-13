RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время блэкаутов: что решил Кабмин

Фото: координационный штаб будет обеспечивать стабильную связь во время блэкаутов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинское правительство создало координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

"Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что главной задачей штаба является предупреждение и реагирование на риски, чтобы сети работали даже во время блэкаутов.

Выполнение задач будут обеспечивать четкие правила взаимодействия:

  • операторы будут быстрее получать топливо для генераторов;
  • технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам;
  • бюрократические барьеры на пути к решению критических вопросов исчезнут.

Кроме того, координационный штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабмину.

Возглавит штаб первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В его состав вошли представители мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell, замглавы Минэнерго и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ).

Кроме того, в команду вошли представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР, ГСЧС, а также руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК).

 

Напомним, украинцам и бизнесу будут платить деньги за то, что они будут запитывать базовые станции операторов своими генераторами.

Например, граждане, которые имеют генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильной станции и получить ориентировочно от 110 до 140 гривен в час.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарМихаил Федоровзв'язокМінцифраlife:)Vodafone GroupБлэкаут