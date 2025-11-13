Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время блэкаутов: что решил Кабмин

"Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что главной задачей штаба является предупреждение и реагирование на риски, чтобы сети работали даже во время блэкаутов.

Выполнение задач будут обеспечивать четкие правила взаимодействия:

операторы будут быстрее получать топливо для генераторов;

технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам;

бюрократические барьеры на пути к решению критических вопросов исчезнут.

Кроме того, координационный штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабмину.

Возглавит штаб первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В его состав вошли представители мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell, замглавы Минэнерго и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ).

Кроме того, в команду вошли представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР, ГСЧС, а также руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК).