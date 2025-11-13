Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время блэкаутов: что решил Кабмин

Украинское правительство создало координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
"Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что главной задачей штаба является предупреждение и реагирование на риски, чтобы сети работали даже во время блэкаутов.
Выполнение задач будут обеспечивать четкие правила взаимодействия:
Кроме того, координационный штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабмину.
Возглавит штаб первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В его состав вошли представители мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell, замглавы Минэнерго и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ).
Кроме того, в команду вошли представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР, ГСЧС, а также руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК).
Напомним, украинцам и бизнесу будут платить деньги за то, что они будут запитывать базовые станции операторов своими генераторами.
Например, граждане, которые имеют генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильной станции и получить ориентировочно от 110 до 140 гривен в час.