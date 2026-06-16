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Зв’язок без абонплати? Чи змінять "Київстар", Vodafone та lifecell правила для тарифів

19:33 16.06.2026 Вт
2 хв
Чи можливий зв'язок без щомісячної абонплати?
aimg Ірина Гамерська aimg Катерина Гончарова
Фото: чи скасують мобільні оператори абонплату (Getty Images)

В українському медіапросторі дискутують про можливу революцію в телекомі: відмову від звичних пакетних тарифів на користь моделі pay-as-you-go (оплата виключно за фактично спожитий обсяг послуг).

РБК-Україна звернулося до "Київстару", Vodafone та lifecell, аби з’ясувати, чи розглядають вони відмову від щомісячних платежів на користь оплати "по факту".

Що сталося?

Нещодавно низка українських ЗМІ повідомило, що у профільних колах обговорюють можливість переходу українських мобільних операторів на нову модель оплати послуг - за фактичне споживання замість щомісячної абонентської плати.

У ЗМІ зазначали, що такі обговорення тривають на рівні регулятора та галузевих асоціацій, а впровадження нових правил, за попередніми оцінками, можливе не раніше 2027 року.

Що кажуть оператори?

"Київстар"

Оператор наразі не бачить перспектив у відмові від абонплати. У коментарі РБК-Україна в компанії наголосили, що модель підписки є глобальним стандартом, який забезпечує передбачуваність витрат.

Позиція:

  • "Київстар" постійно аналізує потреби клієнтів, проте сьогодні пріоритетом є розвиток збалансованих тарифів із фіксованою абонплатою, що гарантують якість зв’язку.
  • "Водночас "Київстар" продовжує відстежувати ринкові тенденції та може розглядати різні тарифні підходи в майбутньому, якщо це відповідатиме потребам клієнтів і стратегії розвитку компанії", - зазначили в компанії.

Vodafone

У компанії відзначають, що ініціатива потребує ретельного аналізу балансу інтересів абонентів та стійкості мережі.

Позиція:

  • "Ініціативи, на які ви посилаєтесь, перебувають на етапі обговорення і потребують зваженого підходу з урахуванням інтересів споживачів, стійкості мереж та розвитку телеком-інфраструктури. На даний момент основою тарифної політики компанії є пакетна модель", - пояснили у Vodafone.
  • Питання змін тарифів і запуску нових форматів є чутливими з погляду конкуренції, тому детальні плани в компанії не коментують.

lifecell

У lifecell заявили, що не можуть коментувати гіпотетичні сценарії зміни моделей тарифікації, вказуючи на економічну доцільність нинішнього формату.

Позиція:

  • Пакетна тарифікація дозволяє прогнозувати витрати не лише користувачам, а й операторам, що критично важливо для подальших інвестицій у мережу.

Підсумок

Наразі "Велика трійка" українських операторів не планує перехід на модель оплати за фактичне споживання. Поточна пакетна система залишається для них головним інструментом забезпечення стабільності зв’язку та фінансування модернізації мереж.

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