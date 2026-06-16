Зв’язок без абонплати? Чи змінять "Київстар", Vodafone та lifecell правила для тарифів

В українському медіапросторі дискутують про можливу революцію в телекомі: відмову від звичних пакетних тарифів на користь моделі pay-as-you-go (оплата виключно за фактично спожитий обсяг послуг).
РБК-Україна звернулося до "Київстару", Vodafone та lifecell, аби з’ясувати, чи розглядають вони відмову від щомісячних платежів на користь оплати "по факту".
Нещодавно низка українських ЗМІ повідомило, що у профільних колах обговорюють можливість переходу українських мобільних операторів на нову модель оплати послуг - за фактичне споживання замість щомісячної абонентської плати.
У ЗМІ зазначали, що такі обговорення тривають на рівні регулятора та галузевих асоціацій, а впровадження нових правил, за попередніми оцінками, можливе не раніше 2027 року.
"Київстар"
Оператор наразі не бачить перспектив у відмові від абонплати. У коментарі РБК-Україна в компанії наголосили, що модель підписки є глобальним стандартом, який забезпечує передбачуваність витрат.
Позиція:
Vodafone
У компанії відзначають, що ініціатива потребує ретельного аналізу балансу інтересів абонентів та стійкості мережі.
Позиція:
lifecell
У lifecell заявили, що не можуть коментувати гіпотетичні сценарії зміни моделей тарифікації, вказуючи на економічну доцільність нинішнього формату.
Позиція:
Наразі "Велика трійка" українських операторів не планує перехід на модель оплати за фактичне споживання. Поточна пакетна система залишається для них головним інструментом забезпечення стабільності зв’язку та фінансування модернізації мереж.