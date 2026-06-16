Связь без абонплаты? Изменят ли "Киевстар", Vodafone и lifecell правила для тарифов

В украинском медиапространстве обсуждают возможную революцию в телекоме: отказ от привычных пакетных тарифов в пользу модели pay-as-you-go (оплата исключительно за фактически потребленный объем услуг).
РБК-Украина обратилось к "Киевстару", Vodafone и lifecell, чтобы выяснить, рассматривают ли они возможность отказа от ежемесячных платежей в пользу оплаты "по факту".
Недавно ряд украинских СМИ сообщил, что в профильных кругах обсуждается возможность перехода украинских мобильных операторов на новую модель оплаты услуг - за фактическое потребление вместо ежемесячной абонентской платы.
В СМИ отмечалось, что такие обсуждения ведутся на уровне регулятора и отраслевых ассоциаций, а внедрение новых правил, по предварительным оценкам, возможно не раньше 2027 года.
"Киевстар"
Оператор пока не видит перспектив в отказе от абонентской платы. В комментарии РБК-Украина в компании подчеркнули, что модель подписки является глобальным стандартом, который обеспечивает предсказуемость расходов.
Позиция:
Vodafone
В компании отмечают, что инициатива требует тщательного анализа баланса интересов абонентов и устойчивости сети.
Позиция:
lifecell
В lifecell заявили, что не могут комментировать гипотетические сценарии изменения моделей тарификации, указывая на экономическую целесообразность нынешнего формата.
Позиция:
На данный момент "Большая тройка" украинских операторов не планирует переход на модель оплаты по фактическому потреблению. Текущая пакетная система остается для них главным инструментом обеспечения стабильности связи и финансирования модернизации сетей.