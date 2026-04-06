Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На зв'язку з дронами: інноваційний боєприпас "Краснополь" росіян розкрили у ГУР

12:15 06.04.2026 Пн
2 хв
Яку дальність має інноваційний боєприпас "Краснополь"?
aimg Костянтин Широкун
Фото: інноваційний боєприпас "Краснополь" для САУ розкрили у ГУР (wikimedia.org)

У ГУР розкрили деталі про російський інноваційний боєприпас "Краснополь-М2", який уміє "спілкуватись" з безпілотниками для більш точного наведення на цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Читайте також: Небезпека для всієї України: у ГУР "розсекретили" новітню ракету РФ

Зазначається, що розробником і основним виробником боєприпасу є "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова", що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

На початку квітня структура публічно повідомила про чергові постачання цих снарядів для застосування у війні проти України.

"Краснополь" – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація", а також буксируваних "Мста-Б" та Д-20. Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі – з наземних комплексів або за допомогою БпЛА, зокрема "Орлан-30" і "Гранат-4".

Постріл "Краснополь-М2" включає керований осколково-фугасний снаряд 3ОФ95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів.

У межах оновлення на сайті ГУР також оприлюднено будову снарядів, а також перелік з 17 підприємств, залучених до їхнього виробництва. П’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини.

Нагадаємо, у ГУР раніше розкрили характеристики нового російського безпілотника – ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Також раніше експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

