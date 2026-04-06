На связи с дронами: инновационный боеприпас "Краснополь" россиян раскрыли в ГУР

Отмечается, что разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В начале апреля структура публично сообщила об очередных поставках этих снарядов для применения в войне против Украины.

"Краснополь" - это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели - с наземных комплексов или с помощью БпЛА, в частности "Орлан-30" и "Гранат-4".

Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров.

В рамках обновления на сайте ГУР также обнародовано строение снарядов, а также перечень из 17 предприятий, привлеченных к их производству. Пять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров, несмотря на участие в изготовлении ключевых компонентов, в частности элементов системы наведения, электродвигателей рулевых приводов и взрывателей боевой части.