Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На связи с дронами: инновационный боеприпас "Краснополь" россиян раскрыли в ГУР

12:15 06.04.2026 Пн
2 мин
Какую дальность имеет инновационный боеприпас "Краснополь"?
aimg Константин Широкун
Фото: инновационный боеприпас "Краснополь" для САУ раскрыли в ГУР (wikimedia.org)

В ГУР раскрыли детали о российском инновационном боеприпасе "Краснополь-М2", который умеет "общаться" с беспилотниками для более точного наведения на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: Опасность для всей Украины: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ

Отмечается, что разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В начале апреля структура публично сообщила об очередных поставках этих снарядов для применения в войне против Украины.

"Краснополь" - это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели - с наземных комплексов или с помощью БпЛА, в частности "Орлан-30" и "Гранат-4".

Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров.

В рамках обновления на сайте ГУР также обнародовано строение снарядов, а также перечень из 17 предприятий, привлеченных к их производству. Пять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров, несмотря на участие в изготовлении ключевых компонентов, в частности элементов системы наведения, электродвигателей рулевых приводов и взрывателей боевой части.

Напомним, в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

Вторжение России в УкраинуРоссийская ФедерацияГУР