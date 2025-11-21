Зустрічі та дзвінки щогодини. Працюємо з пунктами, вони можуть змінити багато, - Зеленський

Українська сторона активізувала роботу над пунктами нового мирного плану. Дзвінки та зустрічі з партнерами проводяться постійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
За його словами, сьогодні відбулися наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою.
"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях із партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть багато змінити", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що найважливіше - щоб результатом усієї цієї роботи став гідний мир для України.
Зазначимо, після того як напередодні Зеленський зустрівся з американською делегацією, українська сторона розпочала активні консультації щодо пунктів мирного плану, який просуває адміністрація президента Дональда Трампа.
Сьогодні вже відбулися телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Великобританії Кіром Стармером.
За даними джерел РБК-Україна, лідери обговорили драфт плану з припинення війни в Україні.
За підсумками екстрених консультацій Макрон, Мерц і Стармер висловили підтримку Україні. Європейські лідери наголосили на готовності надати гарантії безпеки, але підкреслили, що "відправною точкою" для майбутніх переговорів з Росією має стати поточна лінія зіткнення.
Нагадаємо, раніше видання Axios опублікувало повний текст американського мирного плану для України і Росії з 28 пунктів. Він включає територіальні питання, чисельність української армії та низку інших ключових спірних моментів, які, як пишуть західні медіа, категорично не влаштовує офіційний Київ.
Крім того, стало відомо, що європейські лідери екстрено готують альтернативний план завершення війни.
Як пише Reuters, Вашингтон висунув жорсткий дедлайн і погрожує зупинкою поставок зброї та обміну розвідданими, якщо Україна не схвалить драфт до 27 листопада.