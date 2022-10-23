Зустрічають з хлібом і сіллю. У Білорусі показали прибуття до країни російських військових

"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають Республіку Білорусь", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

Окрім того, за даними українського Генштабу, у Білорусі проводиться прихована мобілізація під виглядом навчальних зборів.

Білоруси вже почали отримувати повістки на військові збори, при цьому Міноборони заперечує проведення мобілізації та заявляє про "військово-облікову перевірку".

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