RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Встречают с хлебом и солью. В Беларуси показали прибытие в страну российских военных

Фото: в Беларуси показали прибытие в страну российских военных (t.me/modmilby)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские солдаты прибывают в Белоруссию для участия в совместном развертывании войск двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Кроме того, по данным украинского Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебного собрания.

Белорусы уже начали получать повестки на военное собрание, при этом Минобороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о "военно-учетной проверке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРоссийская Федерация