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Зустрічають з хлібом і сіллю. У Білорусі показали прибуття до країни російських військових

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 11:54
Зустрічають з хлібом і сіллю. У Білорусі показали прибуття до країни російських військових Фото: у Білорусі показали прибуття до країни російських військових (t.me/modmilby)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські солдати прибувають у Білорусь для участі у спільному розгортанні військ двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають Республіку Білорусь", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

Окрім того, за даними українського Генштабу, у Білорусі проводиться прихована мобілізація під виглядом навчальних зборів.

Білоруси вже почали отримувати повістки на військові збори, при цьому Міноборони заперечує проведення мобілізації та заявляє про "військово-облікову перевірку".

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