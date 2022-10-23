Встречают с хлебом и солью. В Беларуси показали прибытие в страну российских военных

Российские солдаты прибывают в Белоруссию для участия в совместном развертывании войск двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси .

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Кроме того, по данным украинского Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебного собрания.

Белорусы уже начали получать повестки на военное собрание, при этом Минобороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о "военно-учетной проверке".

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