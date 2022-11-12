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Зустрічали оваціями. Командувач ОК "Південь" прибув у звільнений Херсон

Фото: до Херсона приїхав командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Командувач Оперативним командуванням "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

Судячи з відео, перехожі на одній із центральних площ обласного центру зустрічали командувача оваціями та оплесками.

"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри. Все буде добре . Ми всі відбудуємо, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.

Раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Також ми писали, що до Херсона повернулися і приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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