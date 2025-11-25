Зустріч Зеленського і Трампа щодо мирної угоди: Умєров назвав терміни

Переговори в Женеві і їхні передумови

У США підготували "мирний план" для завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Зокрема, документ передбачав скорочення чисельності Збройних сил України до 600 000, відмову від членства в НАТО із внесенням цього в Конституцію та Статут Альянсу, фактичну передачу Росії Донецької, Луганської областей та Криму, а також визнання російським окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

22 листопада була сформована українська делегація для переговорів зі США у Швейцарії на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

23 листопада делегація розпочала зустрічі в Женеві з американською стороною, яку представляли держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер.

Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ щодо миру.

Попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.

Як з'ясувало РБК-Україна, з плану, зокрема прибрали питання амністії, а також радикальне скорочення української армії.

Остаточні рішення тепер ухвалюватимуть президенти США і України.