Встреча Зеленского и Трампа по мирному соглашению: Умеров назвал сроки

Переговоры в Женеве и их предпосылки

В США подготовили "мирный план" для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

22 ноября была сформирована украинская делегация для переговоров с США в Швейцарии во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

23 ноября делегация начала встречи в Женеве с американской стороной, которую представляли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, советник Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.

После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ по миру.

Предыдущий вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

Окончательные решения теперь будут принимать президенты США и Украины.