Зустріч Зеленського з європейськими лідерами: у ОП розповіли теми переговорів

"Президент України зустрінеться в Парижі з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером для "звірки годинників" під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше – гарантій безпеки Європи на східному кордоні", - зазначив Подоляк.

За його словами, зараз є два паралельні процеси. Перший – ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють Сполучені Штати й особисто Дональд Трамп. Другий – конструювання повоєнної архітектури Європи.

"Там знають свої слабкості: європейці мають дефіцит зброї та не можуть без США накласти ефективні санкції на Індію та Китай. Але ЄС узяв на себе мілітарне стримування Росії – на базі ЗСУ, українських ракетно-дронових технологій, можливо, за участю європейського контингенту", - додав радник Офісу президента.

Він також підкреслив, що Україна виступає активним модератором у цих процесах, триває постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки.