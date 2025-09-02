RU

Встреча Зеленского с европейскими лидерами: в ОП рассказали темы переговоров

Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами в Париже обсудит гарантии безопасности для Украины, а фактически - гарантии безопасности Европы на восточной границе.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Президент Украины встретится в Париже с Урсулой фон дер Ляйен, Марком Рютте, Фридрихом Мерцом и Киром Стармером для "сверки часов" во время интенсивных обсуждений гарантий безопасности для Украины. А точнее - гарантий безопасности Европы на восточной границе", - отметил Подоляк.

По его словам, сейчас есть два параллельных процесса. Первый - ситуативная попытка остановить войну, в которой главную роль играют Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп. Второй - конструирование послевоенной архитектуры Европы.

"Там знают свои слабости: европейцы имеют дефицит оружия и не могут без США наложить эффективные санкции на Индию и Китай. Но ЕС взял на себя милитарное сдерживание России - на базе ВСУ, украинских ракетно-дронных технологий, возможно, с участием европейского контингента", - добавил советник Офиса президента.

Он также подчеркнул, что Украина выступает активным модератором в этих процессах, продолжается постоянное ежедневное общение с партнерами ради глобальной и континентальной безопасности.

 

Встреча европейских лидеров в Европе

Напомним, ранее Financial Times сообщило, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.

Впоследствии стало известно, что президент Украины встретится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в Париже.

