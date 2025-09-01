Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами для обговорення гарантій безпеки, - AFP

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в четвер, 4 вересня, у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми плануємо таку зустріч" між Зеленським та європейськими лідерами, повідомило джерело AFP, додавши, що присутність президента США Дональда Трампа "поки що не очікується".

Джерело повідомило, що головною темою паризьких переговорів стануть гарантії безпеки для України і "просування дипломатії, оскільки росіяни знову ухиляються" від зусиль із припинення війни.

Гарантії безпеки

Питання про гарантії безпеки для України з боку Заходу в разі набрання чинності перемир'я стало центральним у дипломатичних переговорах України в останні тижні.

Київ хоче отримати такі гарантії для стримування будь-яких майбутніх російських атак. Лідерам відкрито пропонувалося розмістити європейські миротворчі сили як потенційний захід безпеки після закінчення конфлікту.

Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть підтримати будь-який план європейських миротворців, але не відправлятимуть американських солдатів в Україну.

Росія виступила проти будь-яких західних миротворчих сил. Минулого тижня Кремль заявив, що "негативно ставиться до подібних обговорень".