Зустріч з Зеленським скасували? Трамп повертається до США, але "головне обговорили"

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не зустрілися вдруге у Ватикані 26 квітня. Трамп після похорону Папи Франциска повернувся в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначило джерело РБК-Україна, продовження зустрічі Зеленського і Трампа не відбулося.
"Але головне вони обговорили", - сказало джерело.
За словами співрозмовника, продовження зустрічі не було, тому що президент США все ж таки спланував так свій графік, щоб поїхати одразу по завершенню похорону Папи Франциска.
Видання Sky News повідомило, Трамп встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, а потім відправитися в аеропорт Фьюмічіно.
Sky News також опублікувало фото Трампа та його дружили з аеропорту.
Президент України після церемонії прощання з Папою Римським провів зустріч тет-а-тет з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили подальші мирні зусилля.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга і опублікував відповідне фото.
Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані відбулася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня. На похорон приїхали понад 50 світових лідерів, зокрема президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп.
Перед початком меси Зеленський і Трамп провели зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані. Як повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров, зустріч тривала 15 хвилин, а лідери домовилися продовжити переговори сьогодні.
Видання Sky News також повідомляло, що між президентами планується ще одна зустріч.
Білий дім назвав зустріч двох лідерів "дуже продуктивною". Президент України Володимир Зеленський також заявив, що це була "хороша зустріч" і що вони з Трампом встигли обговорити багато
"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - написав президент в Telegram.
Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки у Білому домі 28 лютого.
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