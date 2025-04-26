Встречу с Зеленским отменили? Трамп возвращается в США, но "главное обсудили"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не встретились во второй раз в Ватикане 26 апреля. Трамп после похорон Папы Франциска вернулся в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отметил источник РБК-Украина, продолжения встречи Зеленского и Трампа не произошло.
"Но главное они обсудили", - сказал источник.
По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы поехать сразу по завершению похорон Папы Франциска.
Издание Sky News сообщило, Трамп успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а затем отправиться в аэропорт Фьюмичино.
Sky News также опубликовало фото Трампа и его друзей из аэропорта.
Президент Украины после церемонии прощания с Папой Римским провел встречу тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили дальнейшие мирные усилия.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига и опубликовал соответствующее фото.
Сегодня, 26 апреля, в Ватикане состоялась церемония прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля. На похороны приехали более 50 мировых лидеров, в том числе президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.
Перед началом мессы Зеленский и Трамп провели встречу в базилике Святого Петра в Ватикане. Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, встреча длилась 15 минут, а лидеры договорились продолжить переговоры сегодня.
Издание Sky News также сообщало, что между президентами планируется еще одна встреча.
Белый дом назвал встречу двух лидеров "очень продуктивной". Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что это была "хорошая встреча" и что они с Трампом успели обсудить многое
"Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - написал президент в Telegram.
Это была первая встреча Зеленского с Трампом после словесной перепалки в Белом доме 28 февраля.
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