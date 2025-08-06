Зустріч Віткоффа та Путіна: відомі перші деталі

Як відомо, зустріч між спецпосланцем Трампа та російським диктатором тривала близько 3 годин.

Після цього, за повідомленнями прокремлівських ЗМІ, Віткофф приїхав до американського посольства у Москві.

З першою короткою заявою вже виступила російська сторона.

Посланець РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, який зустрічав вранці американського політика в аеропорту, прокоментував переговори Путіна і Віткоффа так: "Діалог переможе".

За словами Дмитрієва, так званий "конструктивний діалог Росія - США" буцімто "продовжується".

Також у Путіна заявили, що з Віткоффом "насамперед" обговорювали Україну.

Радник Путіна Юрій Ушаков, який раніше вже брав участь у попередніх переговорах зі США, а сьогодні був присутній на зустріч Путіна та Віткоффа, назвав розмову "корисною та конструктивною".

"Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза (війна РФ проти України - ред.). І друга тема - це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією", - стверджує Ушаков.

Він також додав, що Росія передала США сигнали щодо "українського питання", отримала сигнали і від Трампа.

Що відомо про візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, що візит спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви став п’ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Ранкове прибуття літака Віткоффа до московського аеропорту "Внуково" зафіксували о 07:00 за київським часом. Після зустрічі з Дмитрієвим, кортеж американського перемовника вирушив до резиденції Путіна.

Лише ближче до полудня офіційно підтвердили: зустріч у Кремлі стартувала. На ній був також присутній Юрій Ушаков, радник президента РФ і переговірник у контактах із США.

Цього разу головна інтрига полягає у тому, чи піде Кремль на поступки у війні проти України. Адже Трамп поставив Путіну дедлайн до 8 серпня: погодитися на припинення вогню в Україні, інакше РФ чекає новий санкційний тиск.

Серед можливих заходів США: вторинні санкції проти країн, що продовжують купувати російську нафту; 100% мита - зокрема для Китаю та Індії (остання вже обкладена 25% тарифами); обмеження проти "тіньового флоту" - танкерів, які транспортують нафту в обхід санкцій.

Трамп також припустив, що зниження ціни на нафту ще на 10 доларів за барель зробить продовження війни економічно неможливим для Кремля.

За інформацією Bloomberg, Кремль може запропонувати як "альтернативу"тимчасову паузу в повітряних атаках - без дронів і ракет. Такий "режим тиші в небі" нібито розглядається як жест для США, але не як реальний крок до завершення війни.

Натомість, за даними Reuters, Путін не має наміру відступати - цілі щодо окупації чотирьох областей України залишаються незмінними.

Як зазначають джерела Financial Times, результати цієї поїздки Віткоффа стануть вирішальними для наступних кроків США. У Білому домі не приховують: якщо спецпосланець повернеться без конкретних домовленостей - Трамп "буде розлючений".

Американський президент може оголосити про своє рішення вже сьогодні о 23:30 за київським часом - саме на цей час анонсований його звернення з Овального кабінету.