ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дім анонсував заяву Трампа з Овального кабінету

США, Середа 06 серпня 2025 08:51
UA EN RU
Білий дім анонсував заяву Трампа з Овального кабінету Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп завтра, о 16:30 за місцевим часом, виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад американського президента, який в соцмережах поширили журналісти.

"Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30", - повідомила керівник американського бюро та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж, яка раніше працювала у CNN-News18.

Деталі теми промови американського президента наразі не розголошуються, проте очікується, що звернення матиме важливе значення.

Трамп намагається завершити війну в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще минулого тижня анонсував, що спецпредставник США Стів Віткофф найближчими днями буде в Росії щодо питання України.

Незабаром з'явилася інформація, що візит має бути на вихідних, однак Трамп днями уточнив, що поїздка відбудеться 6 або 7 серпня.

В ніч на сьогодні президент США знову відповідав на запитання журналістів і анонсував, що вже 6 серпня між Сполученими Штатами і Росією відбудуться переговори. Ймовірно, він говорив про візит Віткоффа.

Варто зауважити, що спецпредставник Трампа Віткофф, ймовірно, уже в Москві. Літак, яким він користується, сів в аеропорту "Внуково".

Зазначимо, що ближче до середини липня Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб закінчити війну в Україні. В іншому випадку він пригрозив ввести вторинні мита і санкції. Зокрема, проти покупців російської нафти.

Однак, після кількох жорстоких ударів Росії по Україні Трамп істотно скоротив свій дедлайн, заявивши, що 8 серпня буде останнім днем, до якого Росії варто прийняти якесь рішення.

Він висловив невдоволення тим, що спочатку говорить з Путіним про завершення війни, а після цього на українські міста летять ракети.

Також важливо згадати, що під час нічної конференції Трамп сказав, що прийматиме рішення щодо тиску на РФ та її торгових партнерів, які купують російську нафту, після візиту Віткоффа до РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ
Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО