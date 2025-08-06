Путін почав зустріч з Віткоффом

У Кремлі почалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Путіна.

Сьогодні близько 7:00 ранку Віткофф прибув до Москви. Його літак приземлився в аеропорту Внуково-2, після чого його зустрів спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Через годину вони разом прогулялися парком "Зарядьє", який розташований біля Кремля. Вже близько 12:00 стало відомо, що Путін прийняв спецпосланця президента США. Зустріч відбувається в Кремлі.