У Трампа готують санкції проти "тіньового флоту", якщо Путін не піде на перемир'я, - FT

Влада США розглядає можливість запровадження санкцій проти "тіньового флоту". Такий сценарій готують на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на перемир'я з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними двох джерел FT, додаткові санкції США проти тіньового флоту розглядаються як простий перший крок щодо посилення тиску на Росію. Ще один співрозмовник видання, близький до адміністрації Дональда Трампа, підтвердив, що такий варіант обговорюється.

Внесення нових суден "тіньового флоту" РФ до санкційного списку стане першим випадком запровадження США санкцій проти Москви з моменту повернення Трампа в Білий дім у січні.

Керуючий директор аналітичної компанії ClearView Energy Partners Кевін Бук вважає, що такі санкції могли б посилити нещодавні обмеження Євросоюзу проти "тіньового флоту". Блок минулого місяця ввів санкції проти більш ніж 100 суден, збільшивши загальну кількість до 415.

Ще одне неназване джерело FT розповіло, що Трамп може ухвалити рішення про санкції проти Росії після повернення свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Москви.

Варто зауважити, що адміністрація Джо Байдена раніше додала до санкційних списків 213 танкерів, що перевозять російську сиру нафту, хімікати або нафтопродукти.