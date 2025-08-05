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У Трампа готують санкції проти "тіньового флоту", якщо Путін не піде на перемир'я, - FT

Вівторок 05 серпня 2025 21:34
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У Трампа готують санкції проти "тіньового флоту", якщо Путін не піде на перемир'я, - FT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада США розглядає можливість запровадження санкцій проти "тіньового флоту". Такий сценарій готують на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на перемир'я з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними двох джерел FT, додаткові санкції США проти тіньового флоту розглядаються як простий перший крок щодо посилення тиску на Росію. Ще один співрозмовник видання, близький до адміністрації Дональда Трампа, підтвердив, що такий варіант обговорюється.

Внесення нових суден "тіньового флоту" РФ до санкційного списку стане першим випадком запровадження США санкцій проти Москви з моменту повернення Трампа в Білий дім у січні.

Керуючий директор аналітичної компанії ClearView Energy Partners Кевін Бук вважає, що такі санкції могли б посилити нещодавні обмеження Євросоюзу проти "тіньового флоту". Блок минулого місяця ввів санкції проти більш ніж 100 суден, збільшивши загальну кількість до 415.

Ще одне неназване джерело FT розповіло, що Трамп може ухвалити рішення про санкції проти Росії після повернення свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Москви.

Варто зауважити, що адміністрація Джо Байдена раніше додала до санкційних списків 213 танкерів, що перевозять російську сиру нафту, хімікати або нафтопродукти.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що якщо до 8 серпня Росія не піде на перемир'я з Україною, він запровадить проти Москви вторинні санкції та вторинні тарифи.

Уже в середу, 6 липня, Москву відвідає спецпредставник президента США Стів Віткофф. Одночасно з таким візитом до Києва може приїхати спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна припустив, що таким чином США можуть спробувати схилити Росію до перемир'я з Україною, хоч припинення вогню поки здається малоймовірним.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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